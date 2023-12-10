Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek

Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu "yüz yüze" konuşmak için 14 Aralık'ta bir araya gelecek.

Tarafların, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de, Başbakan Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Gonsalves'in, iki lidere hitaben yazdığı mektupta, "Toprak anlaşmazlığını çevreleyen olaylar ve durumlar göz önünde bulundurularak, herkesin menfaatine olacak şekilde Venezuela ile Guyana Devlet Başkanlarının yüz yüze ayrıntılı bir diyalog kurmalarının acil olduğuna kanaat getirdik. Her iki devlet başkanı da barış içinde bir arada yaşama arayışını destekliyor." ifadesine yer verildi.

Tarafların bir araya gelmesi için Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Karayip Ortak Pazarının (CARICOM) arabuluculuk ettiği bilgisi paylaşıldı.

İki lidere diyalog çağrısında bulunan ve Devlet Başkanı Maduro ile gün içinde telefonda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da Guyana ve Venezuela'nın isteği üzerine toplantıya iştirak edeceği kaydedildi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Maduro, "Bolivarcı barış diplomasisini her zaman Venezuela'nın tarihi haklarını savunmak için maksimum düzeyde etkinleştiriyorum. Bir kez daha yalanları, provokasyonları ve tehditleri bertaraf edeceğiz." diye konuştu.

Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI GİL'DEN, İHTİLAFLI ESEQUİBO BÖLGESİNE İLİŞKİN DİYALOG ÇAĞRISI



Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Guyana ile ihtilaflı oldukları Esequibo bölgesi gerilimini diyalogla çözmek istediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Sadece diyalog, karşılıklı saygı ve barış içinde bölgeyi gerilimden uzak tutarak sorunları çözebiliriz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü aktaran Gil, "Maduro, taraflar arasında sağlanacak doğrudan diyalog çabalarını teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti." diye konuştu.

Venezuela basınında çıkan haberde, Maduro'nun, Esequibo bölgesi sınırındaki Tumeremo kasabasının tartışmalı Esequibo'nun başkenti olması için talimat verdiği belirtildi.

Esequibo'yu daha önce ülkenin 24. eyaleti olarak duyuran Maduro, orada yaşayan bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi için ofis açıldığını duyurdu.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X'teki paylaşımında, taraflar arasında çıkabilecek muhtemel bir savaşın Güney Amerika için talihsiz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Petro, "Venezuela ve Guyana, gerginliği artıracak adımlardan kaçınmalıdır. Güney Amerika hükümetlerini taraflar arasında arabuluculuk yapması için harekete geçmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BREZİLYA VE VENEZUELA DEVLET BAŞKANLARI "İHTİLAFLI ESEQUİBO BÖLGESİ"Nİ GÖRÜŞTÜ



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimini ele aldı.

Brezilya Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Lula da Silva'nın, Maduro'yu telefonla aradığı ve Guyana ile yaşanılan Esequibo bölgesi gerilimi nedeniyle endişelerini aktardığı bildirildi.

Açıklamada, Lula da Silva'nın Maduro'ya, barış ve diyalog çağrısı yaptığı belirtilerek, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in, taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu önerisini paylaştığı kaydedildi.

Taraflar arasında "barışçıl çözümler" bulunması için Brezilya'nın tüm girişimleri destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Lula da Silva, mevcut durumun tırmanmasına yol açacak tek taraflı önlemlerden kaçınılmasının önemli olduğunu mevkidaşına vurguladı." denildi.

Brezilya'da 7 Aralık'ta düzenlenen Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi sonuç bildirgesinde de üye ülkeler Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, taraflara "tek taraflı eylemlerden" kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.