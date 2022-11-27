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27 Kasım 2022 Pazar 09:04:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 09:04:00

Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi

Kaynak: AA

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile Meksika'da yeniden başlayan diyalog görüşmelerinin ülkesi adına "yeni bir sayfa açtığını" duyurdu.

Twitter hesabından muhalefetle imzalanan kısmi anlaşmayı paylaşan Maduro, "Başkanlığını yaptığım Bolivarcı Hükûmet ile muhalefetin oluşturduğu Üniter Platform arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlaması, AB'ye doğru ilerlemek için yeni bir sayfa açtı. Bu anlaşma, Venezuelalıların barış ve esenliği içindir." ifadesini kullandı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Sofitel Oteli'nde, iktidar ile muhalefet temsilcileri, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Norveç'in arabulucu temsilcisi Dag Nylander önünde kısmi anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile tarafların, yoksullar için sağlık, gıda ve eğitim programlarını finanse etmek için BM tarafından yönetilen bir fon oluşturma konusunda uzlaştıkları kaydedilmişti.

Anlaşmaya Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido ve ABD tarafı temsilcilerinin imza attığı ifade edilmişti.

Öte yandan, Joe Biden yönetiminin de taraflar arasında yeniden başlatılan yeni müzakereleri hızlandırmak amacıyla Venezuela'ya yönelik bazı petrol yaptırımlarını hafiflettiği açıklanmıştı.

Hükumet ile muhalefet temsilcilerinin 17 Ekim 2021'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken Venezuelalı Alex Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar görüşmelerden çekilme kararı almıştı.

Etiketler : venezuela nicolas maduro muhalefet
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