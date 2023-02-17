Venezuela arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı

Deprem bölgelerinden biri olan Adıyaman'da çalışmalarını 4 arama kurtarma köpeği ile birlikte tamamlayan 29 kişilik Venezuelalı ekip, havalimanında bilet ve pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Ekiptekiler, Dışişleri Bakanlığı yetkililerince alkışlarla karşılandı.

Venezuelalı kurtarma ekibinin lideri Luis Diaz Curbelo, "Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız, acınızı paylaşıyoruz. Daha fazlasını yapmak isterdik, elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, AA muhabirine, "Hem Venezuela hükümeti hem de Venezuela halkı, Türk halkının hissettiği tüm acıları kalbinde hissetmektedir" diye konuştu.

Büyükelçi Reyes, bütün imkanlarını seferber edip Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek, "Kardeş ülkeler olarak halkımız bütün bu acıları kalbinde hissetti ve kardeş ülkemizin yanında olmak istedik. Bütün imkanlarımızı seferber edip, burada olduk." ifadelerini kullandı.

"HEP BERABERİZ, SONUNA KADAR"



Reyes, şunları kaydetti:

"Elimizde hangi imkanlar varsa hiçbirini sınırlamadan size sunmaya çalıştık. Bugün de başkanlarımız Sayın Erdoğan ve Sayın Maduro çok yakın ilişkilerinden dolayı telefonla da konuştular. Ben bu ölçekte bir felaketin başka bir ülke tarafından yaşandığını zannetmiyorum. Bu ölçekte bir deprem yüzyılın en büyük felaketidir. Hep beraberiz, sonuna kadar."

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan İGA Lounge'ta ekip için uğurlama töreni düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Venezuelalı ekibe teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.

Venezuelalı ekip, fotoğraf çekilmesinin ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ülkelerine uğurlandı.