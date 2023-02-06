Veliaht Prens Selman'dan taziye mesajı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından birçok lider Türkiye'ye taziye dileklerini iletti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
PRENS SELMAN'DAN TAZİYE DİLEKLERİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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