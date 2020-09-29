ABD'ye büyük şok! Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti

Vatikan'dan ABD'ye red! Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Papa yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Vatikan ziyareti sırasında görüşme talebini reddetti.
Vatikan ile Çin arasında uzlaşma sağlanılan iki yıllık bir anlaşmanın yakın zamanda yenilenmesine tepki göstermek için Vatikan'ı ziyaret edecek olan Pompeo, Papa'yı ziyaret talebine olumsuz cevap aldı.
Independent'ta yer alan habere göre, Papa yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki nedeniyle görüşmeyi reddetti.
Pompeo'nun Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher ile görüşeceği açıklandı.
Ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayan bu anlaşma, Vatikan'a Çin'deki piskoposların atanmasında söz hakkı sunuyor. 2 yıl önce verilen anlaşmadan beri Çin'de Vatikan'la görüşerek iki piskopos görevlendirildi.
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