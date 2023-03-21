Varhelyi: Depremdeki hasara bakıldığında, 7 milyar avroluk yardım taahhüdü tabii ki yeterli değil

Varhelyi: Depremdeki hasara bakıldığında, 7 milyar avroluk yardım taahhüdü tabii ki yeterli değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, depremin yol açtığı hasarın boyutuna kıyasla Uluslararası Bağışçılar Konferansında taahhüt edilen yaklaşık 7 milyar avronun yeterli olmadığını belirterek, yine de depremzedelerin normal hayatlarına dönmeleri için ilk adım olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Varhelyi, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldığına değinen Varhelyi, bugünün depremzedelerin normal hayatlarına döndüğü dönemin başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Varhelyi, zararın boyutuna bakıldığında bu miktarın okyanusta damla gibi görünebileceğini ancak böyle olmadığını vurgulayarak, bağışların deprem bölgesinde normal hayatın geri dönmesini sağlayacak bir araç olacağını dile getirdi.

"Avrupa kurumları tarafından toplanan fon aynı zamanda çok güçlü bir siyasi taahhüt ve çok güçlü bir duygusal taahhüttür." diyen Varhelyi, Türkiye halkının sadece felaket zamanlarında değil, her zaman AB'nin desteğine güvenebileceğine işaret etti.

Konferansta taahhüt edilen miktarın yeterli olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Varhelyi, "Hasarın boyutuna bakıldığında, hayır, tabii ki yeterli değil. Ama yardımı masaya yatırma konusundaki hızımıza bakarsanız, bunun beklediğimizi aştığını düşünüyorum." dedi.

Varhelyi, "İlk adımı attık, belki de kendimizden beklediğimizden de fazlasını yaptık. Şimdi soru bunu ne kadar hızlı teslim edebileceğimiz." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN MESAJLARI

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell de yapılan yardım taahhütlerinin kaybedilen canları geri getiremeyeceğini ancak hayatların yeniden kurulması için bir katkı sağlayacağını söyledi.

İsveç'in 44 milyon avroluk yardımlarının sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla kanalize edileceğini aktaran Forssell, hem Türkiye'de hem Suriye'de ihtiyaçların devasa boyutlarda olduğunu vurguladı.

Forssell, Türkiye'de toparlanma ve yeniden inşa için Türk yetkililerle birlikte çalışacaklarını, uzun vadeli imar faaliyetleri için hükümetlerle işbirliği gerektiğini ancak Suriye'de bunun mümkün olmadığını belirtti.

Uluslararası Bağış Konferansı'nda taahhüt edilen yaklaşık 7 milyar avronun beklediklerinin üzerinde olduğunu kaydeden Forssell, Türkiye'de ihtiyaçların Suriye'ye göre daha fazla olduğunu, yardımların dağılımının nasıl olacağını görmek için birçok boyutun değerlendirileceğini dile getirdi.