Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek'te tamamlanan üç eser açılıyor

Kardeş coğrafyalarda ata yadigarı tarihi yapıların yenilenmesi, ihya edilmesi ve yeniden inşa edilmesi faaliyetlerini sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bosna Hersek'te yeniden inşası (rekonstrüksiyon) ve inşası tamamlanan üç vakıf eserinin açılışını yapacak.

Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğünce bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" etkinlikleri kapsamında 28 Mayıs'ta İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası ve 29 Mayıs'ta de yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle yapılan Kiseljak Divanhane ile Fojnica Medresesi ve Vakıf İdare Merkezi'nin açılışları gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 25 Kasım 2018 ve 26 Kasım 2019'da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek Cumhuriyeti, Saraybosna İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller kapsamında Nevesinje Dugaliça (Hacı Veli Ağa) Camii, Mostar Hacı Bali Camii ve Mostar Sehovina Opijac Tekkesi'nin yeniden inşası için temel atma töreni de düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapım sürecini yakından takip ettiği Riyaset Binası'nın yapımı 2021 sonlarında tamamlanırken Fojnica Medresesi'nin rekonstrüksiyonu, yoğun çalışmaların ardından bu yıl bitirilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kardeş topraklardaki restorasyon çalışmalarını 2008'de yürürlüğe giren, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında 2011'den bu yana artırarak sürdürüyor.