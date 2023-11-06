VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor
"'Gazze benim meselem değil' diyen, tuhaf tuhaf yaratıklar var"
Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı
"Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik"
Hobi olarak 3 keçiyle hayvancılığa başlayan kadın mimar sürü sahibi oldu
06 Kasım 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 14:00:00

Uzmanlar, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurguluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Uzmanlar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının yanı sıra temel ihtiyaç maddelerine erişimin önlenmesinin de uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool John Moores Üniversitesi İşletme ve Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Triestino Mariniello ve Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Uygulamalı Hukuk Profesörü Susan Akram, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Prof. Dr. Mariniello, Gazze'ye 16 yıldır uygulanan ablukanın sivil nüfusu toplu cezalandırmak olduğunu ve dolayısıyla uluslararası hukuka uymadığını belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ablukayı yasa dışı ilan ettiğini hatırlattı.

İsrail'in asker ve sivil farkını gözetmek zorunda olduğuna işaret eden Mariniello, "İsrail, sivillere, sivil unsurlara, huzur evlerine ve tıbbi birimlere ayrım gözetmeksizin kasıtlı saldırılar gerçekleştiriyor." dedi.

Mariniello, saldırılarda marketler, mülteci kampları, okullar ve dini alanların hedef alındığını vurgulayarak, "Sivil unsurlara ve sivillere kasten saldırmak sadece uluslararası insancıl hukukun ihlali değil, aynı zamanda uluslararası ceza hukuku kapsamında savaş suçu." ifadesini kullandı.

Sivillerin temel ihtiyaç maddelerine erişimini önlemeyi de uluslararası ceza hukukunun ihlali ve savaş suçu olarak değerlendiren Mariniello, İsrail'in Hamas üyelerini öldürme bahanesiyle bir mahallenin tamamını veya mülteci kampını bombalamasının uluslararası hukukla örtüşmediğine dikkati çekti.

Mariniello, sivillerin olduğu alanların bombalanmasına ilişkin, "Orada bir savaşçı olsa bile, uluslararası insancıl hukuk kapsamında, bu o bölgenin askeri hedef olduğu anlamına gelmez. Orası sivil hedef olarak kalır, bu nedenle oraya saldırılamaz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki sivillerin güneye göç etmeye zorlanmasının da uluslararası insancıl hukukun ihlali ve savaş suçu olduğuna vurgu yapan Mariniello, bunun UCM'nin yetki alanına girdiğini söyledi.

"SORUŞTURMA İÇİN YETERLİ KANIT VAR"

Mariniello, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın bölgedeki savaş suçlarıyla alakalı yaptığı incelemede "isteksiz" göründüğünü ifade ederek, Han'ı Gazze'de yaşananlara ilişkin etkili soruşturma yürütmeye ve önlem almaya çağırdı.

Soruşturma açılmaması durumunda UCM'nin güvenilirliğinin ve meşruiyetinin sorgulanabileceğini dile getiren Mariniello, "Gazze'de bu günlerde gördüklerimize bakarsak, bence mahkeme ve Başsavcı için soruşturma açması adına yeterli kanıt var." değerlendirmesini yaptı.

Mariniello, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için bağlayıcı bir kararı ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) alabileceğini hatırlatarak, ABD'nin bu konuda veto yetkisini kullanmama ihtimalinin çok düşük olduğunu, bu nedenle de BMGK'den bir karar çıkmasını beklemediğini belirtti.

Gazze'de soykırım riskine değinen Mariniello, İsrailli askeri ve siyasi yetkililerin sivil ve Hamas mensubu ayrımı gözetmediklerini ve Gazze'de nükleer bomba kullanabileceklerini söylemesine rağmen BMGK'nin etkisiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mariniello, ABD'nin ve Batılı devletlerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların durması için çağrı yaptığını hatırlatarak, bu ülkelerin Filistin meselesinde çifte standart uyguladıklarını kaydetti.

Uluslararası hukukun uygulanmasında eksiklik olduğunu dile getiren Mariniello, İsrailli yetkililer için yıllardır "cezasızlık iklimi" yaratıldığını vurguladı.

"BU SAVAŞ ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Profesör Akram da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Genellikle uluslararası insancıl hukukun belirli eylemleri yasakladığı unutuluyor." şeklinde konuştu.

Sivillerin, BM tesislerinin, okulların ve hastanelerin hiçbir silahlı çatışmada hedef alınamayacağının altını çizen Akram, "Bunun ötesinde, işgalci bir güç olarak İsrail'in sivillere koruma ve güvenlik sağlaması gerekir, onları bulundukları yeri terk etmeye zorlaması ve hayatta kalmalarını sağlayacak şeylerin ellerinden alındığı koşullara sokması değil." dedi.

Akram, bölgede sadece savaş hukuku, insancıl hukuk gibi yasaların değil, aynı zamanda işgalin özel yasaları ve yükümlülüklerinin de geçerli olduğunu vurguladı.

Dünyanın her yerinde insanların ateşkes talebiyle sokaklara döküldüğüne kaydeden Akram, "Ancak çoğu devlet, hem İsrail'e hem de destekçisi ABD'ye karşı somut adımlar atmadı." ifadesini kullandı.

Akram, "soykırım" iddiasıyla açılmış birçok Filistin davası olduğunu belirterek, Soykırım Sözleşmesi'ne taraf olan herhangi bir devletin Uluslararası Adalet Divanına talepte bulunabileceğine ve sözleşmenin 9'uncu maddesi uyarınca, soykırımın işlendiği veya soykırıma suç ortaklığı yapıldığı durumlarda müdahale edilebileceğine dikkati çekti.

Gazze'de savaş suçunun yanı sıra insanlık suçunun da işlendiğini söyleyen Akram, "Bu savaş uluslararası toplumun gözleri önünde yürütülüyor. Bu çatışma sona erdiğinde ölü sayısı 10 bini bulacak ya da daha fazla olacak." dedi.

Akram, şimdiye kadar 3 binden fazla çocuğun öldürüldüğüne işaret ederek, "Enkaz altında kaç kişinin gömülü olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bir halkı aç bırakmak, bir milyon insanı göçe zorlamak ve sonra da güvenli bir yer bulmak için yola çıktıklarında onları bombalamak, hayatta kalma ve geçim kaynaklarını, yiyecek, su, giyecek ve hastanelerin çalışmasını sağlayan yakıtı kesmek... Bunların hepsi savaş suçudur." diyen Akram, asıl meselenin sorumluların nerede, ne zaman yargılanacakları ve kovuşturmaları kimin üstleneceği olduğunu kaydetti.

Etiketler : filistin gazze israil savaş susan akram triestino mariniello
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX