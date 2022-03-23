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23 Mart 2022 Çarşamba 11:13:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 11:13:00

Uydu fotoğrafları ortaya çıktı! Ukrayna'dan çarpıcı 'Belarus' iddiası

Kaynak: İHA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, "Belarus'un Ukrayna'ya saldırma ihtimali yüksek" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan "Belarus'un Ukrayna'ya saldırma ihtimali yüksek" açıklaması yapıldı.

BELARUS-UKRAYNA SINIRINDA HAREKETLİLİK

Uydu fotoğrafları Belarus-Ukrayna sınırında hareketlilik tespit ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Belarus'un sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etti.

Ukrayna İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi.

"BELARUS ORDUSU UKRAYNA SINIRINA YÖNELİYOR"

İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise yaptığı açıklamada, "Belarus, diplomatlarını Ukrayna'dan çekti ve bu bizim için bir sinyal. Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor ve geçmeye çalışacak. Ancak ben yine de Lukaşenko'nun orduyu birebir çatışmalara sokacağını düşünmüyorum çünkü ordusu küçük. Belarus'un tüm askeri personeli 40 bin civarında" ifadeleri kullanıldı.

"BELARUS'UN UKRAYNA'YA SALDIRMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Belarus tarafından bir saldırı beklendiği aktarılarak, "Belarus tarafından muhtemel bir saldırının ihtimali artıyor." denildi.

"PUTİN'İN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Bir NATO askeri yetkilisi ABD basınına verdiği demeçte, Belarus'un Ukrayna'daki çatışmalara girme ihtimalinin giderek arttığını öne sürerek, "Putin'in desteğe ihtiyacı var. Her şey yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir NATO istihbarat yetkilisi ise ayrıca, Belarus hükümetinin "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bir saldırısını haklı çıkarmak için ortamı hazırladığını" değerlendirdiğini belirtti.

Belaruslu bir muhalefet kaynağı ise, Belarus muharebe birimlerinin önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu ve binlerce kuvvetin konuşlanmaya hazır olduğunu belirtti.

ZELENSKİ: ROKETLERİN BELARUS'TAN UKRAYNA'YA UÇMASINI İSTEMİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yaparak, "Belarus'tan roketlerin, uçakların ve helikopterlerin Ukrayna'ya doğru uçmasını istemiyorum. Belarus ordusunun Ukrayna'ya gelmesini istemiyorum. Lukaşenko bu konuda söz verdi." dedi.

BELARUS DEVLET BAŞKANI: UKRAYNA'DA İŞİMİZ YOK

Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı operasyona müdahil olmayacağını ifade etmiş, "Askerlere de söylüyorum buna gerek yok. Düşünün bir kere, orda Rusya'ya ne faydamız olabilir? Yeterince askerleri var, silahlarımızı zaten Rusya'dan alıyoruz, onlarda daha iyi silahlar var. Bundan dolayı bizim orda işimiz yok. Bizi de zaten kimse oraya çağırmıyor." demişti.

Etiketler : Aleksandır Lukaşenko UKRAYNA RUSYA
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