Ürdünlüler, Gazze ile dayanışma gösterilerini sürdürüyor

Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü vahşi saldırıları protesto etti.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteride Ürdünlüler, Filistin direnişi lehine sloganlar atarken, İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi.

Ürdün, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.