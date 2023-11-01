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01 Kasım 2023 Çarşamba 18:41:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 18:41:00

Ürdün'den İsrail'e tepki: Büyükelçi geri çağrıldı

Kaynak: AA

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Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail Büyükelçisini geri çağırdı. Açıklamada, büyükelçilerin görevlerine dönüşünün İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasına bağlı olduğu aktarıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Ürdün'ün İsrail Büyükelçisinin geri çağırıldığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Ürdün, İsrail'den büyükelçisini geri çekti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Ürdün'ün İsrail Büyükelçisinin geri çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman el-Safadi'nin ayrıca İsrail'e, Ürdün'ü güvenlik önlemleri nedeniyle terk eden büyükelçisini geri göndermemesi için bilgi verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, büyükelçilerin görevlerine dönüşünün İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasına bağlı olduğu aktarıldı.

Etiketler : ÜRDÜN İSRAİL BÜYÜKELÇİ
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