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Ürdün'den İsrail çıkışı: Yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
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16 Ocak 2024 Salı 17:39:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 17:39:00

Ürdün'den İsrail çıkışı: Yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor

Kaynak: AA

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Ürdün, İsrail'in yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellediğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellediğini, bölgeye giren yardımların gerçek ihtiyacın yüzde 10'unu aşmadığını belirtti.

AA'da yer verilen habere göre, Bakan Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, İsrail'in saldırılarının durdurulmadığı her gün Filistinli kadın, çocuk ve erkeklerin öldüğüne dikkati çekti.

Gazze'nin yok edildiğini ve tanık olduğu yıkımın boyutunun on yıllar boyunca hiçbir savaşta eşi benzeri görülmediğini vurgulayan Safedi, dün uluslararası raporlar ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının, İsrail'in yeterli insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermemesi nedeniyle Gazze'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu duyurduğunu hatırlattı.

BM raporları ve açıklamalarına işaret eden Safedi, İsrail'in, yardımların Gazze'ye ulaşmasının önüne engeller koyduğunu, Gazze Şeridi'ne giren yardımların gerçek ihtiyacın yüzde 10'unu aşmadığını kaydetti.

Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilememesinin, dünya güvenliği üzerinde ciddi yansımaları olacağını ve daha fazla şiddete yol açacağını uyarısında bulundu.

AVUSTRALYA'DAN GAZZE'YE 21 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong da ülkesinin Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 21 milyon dolarlık yardım sunacağını söyledi.

Mülteci krizinin çözümünde Ürdün'ün önemli bir rol üstlendiğine değinen Wong, ülkesinin Kızılhaç ve Kızılay'a 4 milyon dolar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) 6 milyon dolar, ayrıca mülteci destek programları için ek fon sağlayacağını belirtti.

Gazze'de yaşananları "insani kriz" olarak nitelendiren Wong, uluslararası toplumun adil ve kapsamlı bir barış için çalışacağını umduklarını ifade etti.

Etiketler : Gazzeye yardım ÜRDÜN İSRAİL ENGELLEME
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