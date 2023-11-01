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01 Kasım 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 07:18:00

Ürdün'den ateşkes çağrısı: Gazze'ye insani yardım kesintisiz sağlanmalı

Kaynak: AA

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde 'acil insani ateşkes' çağrısında bulundu. ABD Başkanı Biden ile görüşen Ürdün Kralı 2. Abdullah, 'insani yardıma kesintisiz erişimin sağlanması, savaşın durdurulması ve siyasi ufka ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması' gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde "derhal" insani ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefonda görüştü.

ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki durumun "kötüleşmesini" ele aldı.

Kral Abdullah, görüşme sırasında, Gazze'de acil insani ateşkesin sağlanmasının zorunlu olduğunu ve bunun için çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Ürdün Kralı Abdullah ayrıca "insani yardıma kesintisiz erişimin sağlanması, savaşın durdurulması ve siyasi ufka ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması" gerektiğini de vurguladı.

Etiketler : Ürdün Kralı Gazze insani ateşkes
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