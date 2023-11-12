Ürdün'den AB'ye işgalci İsrail'e karşı "uluslararası tutum" çağrısı

Ürdün, "İsrail'in işlediği savaş suçları karşısında doğrudan uluslararası bir tutum sergilenmesi gerektiğini" belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Safedi, İsrail tarafından işlenen savaş suçlarının sonlandırılmasını ve sorumluların yargılanmasını isteyen doğrudan uluslararası bir tutum benimsenmemesinin, uluslararası hukukun uygulanmasında seçici davranıldığı gerçeğini ortaya çıkararak saldırıların üzerini örttüğünü söyledi.

Ürdünlü Bakan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizine ilişkin uluslararası desteği harekete geçirmek için argümanlarını temel aldığı hukuki ilkelere ve insani değerler sistemine dayalı olarak İsrail'in savaş suçlarına karşı da doğrudan bir pozisyon alması gerektiğini vurguladı.

Safedi, İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı aleyhinde soykırıma varan saldırıları sırasında işlemediği bir savaş suçu, aşmadığı insani ve ahlaki kırmızı çizgi, ihlal etmediği hiçbir hukuk kalmadığını ifade etti.

Tüm bunlara rağmen uluslararası kuruluşların ateşkes çağrısında bile bulunmadığına dikkati çeken Safedi, şöyle devam etti:

"İsrail'in işlediği savaş suçları karşısında insani ve hukuki sorumluluk konusundaki uluslararası başarısızlık, mağdur ve celladın kimliğinin uluslararası hukukun uygulanmasında kriter olduğu, İsrail'in uluslararası hukukun ve hesap verebilirliğin üstünde olduğu mesajını veriyor."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.