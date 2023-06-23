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23 Haziran 2023 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 16:37:00

Ürdün'de Filistin dayanışması: İşgalci İsrail protesto edildi

Kaynak: AA

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Ürdün'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışmak için eylem düzenlendi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi tarafından başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde düzenlenen eylemde "Hepimiz direnişiz" sloganları atıldı.

Eylemciler, "Hizmetinizdeyiz ey Aksa" ve "Kudüs'ün kılıcı hala Siyonist düşmanın yüzüne karşı açıktadır" yazılı dövizler taşıdı.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekteri Murad el-Adayile, eylem sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı "caydırıcı" bir unsur olan Filistin'deki direniş gruplarına destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Adayile, "Zafer yolunda yürüyoruz; kendi silahlarıyla onur ve şeref inşa eden bu direniş, Filistin'in bağımsızlık projesine kapı aralıyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, 19 Haziran Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı.

Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından 20 Haziran'da, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.

Etiketler : İsrail saldırısı Batı Şeria Filistin dayanışması ürdün israil filistin
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