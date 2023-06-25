Ürdün Kralı'ndan "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'i başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.



Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgesel krizlere ilişkin çözüm çabaları da değerlendirildi.



ABD ile ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Ürdün Kralı, Filistin topraklarında tansiyonu düşürecek çabaların yoğunlaştırılması ve istikrarı sarsacak tek taraflı adımları durdurmanın önemine dikkati çekti.



Kral 2. Abdullah, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüm temeline dayalı adil ve kapsamlı barış için çalışmanın kaçınılmazlığını dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ve Batı Şeria'dan sonra Amman'a geçen Barbara Leaf'ın "Ürdünlü üst düzey yetkililerle ikili ve bölgesel konuları görüşeceği" ifade edildi.



İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus yakınlarında bulunan Filistin beldelerinde organize saldırılara girişmiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti.



Silahlı Yahudi yerleşimcilerin Turmusaya beldesindeki Filistinlilere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.