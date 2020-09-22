  • BIST
    1096.16
  • Dolar
    7,6645
  • Euro
    8,9796
  • Altın
    468,2110
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan umre kararı! 1 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti
Lübnan'da 'Maliye Bakanlığı'nın Şiilere verilmesi' tartışmaları sürüyor
Fransız mahkemesinden mültecilere gıda dağıtımı yasağına onay
Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı
ABD'den Yemenli Husiler'e 'ateşkes' çağrısı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan koronavirüs açıklaması!
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Ürdün Kralı Abdullah: Adil ve kalıcı barışın tek yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır
KKTC, Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz görüşmelerinden memnun
Afrika Birliğinden dünyaya "faizleri askıya alın" çağrısı
Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu
İstanbul'da silahlı saldırı: 3 yaralı
Ruhani: Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır
Beyaz Saray Sözcüsü'nden Çin Devlet Başkanı'nın BM'deki ABD eleştirisine yanıt
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ele alındı
Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanyada hediye edilecek tablet sayısı 81 bine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Sivasspor'dan öğrencilere destek
ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Şehit polis memuru Onur Küçük son yolculuğuna uğurlandı
22 Eylül 2020 Salı 23:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 23:14:00

Ürdün Kralı Abdullah: Adil ve kalıcı barışın tek yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.

Kral Abdullah, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.

Filistin-İsrail çatışmasının, BM'nin kurulduğu zaman başlayan ve bugüne kadar tırmanmaya devam eden tek çatışma olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, "Bölgemdeki merkezi çatışmayı (Filistin-İsrail çatışması) sona erdirmenin tek yolu, uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak iki devletli çözüme dayanmaktır." dedi.

Kral Abdullah, "Adil ve kalıcı barışın tek yolu, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşanabilecek, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.

Ürdün Kralı Abdullah, "herkesi bir araya getiren ve tüm insanlık için barışın sembolü olan" Kudüs'ü korumaya çalışmadan bu çatışmaya çözüm bulunamayacağını vurguladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER