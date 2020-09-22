Ürdün Kralı Abdullah: Adil ve kalıcı barışın tek yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır
Kaynak: AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.
Kral Abdullah, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.
Filistin-İsrail çatışmasının, BM'nin kurulduğu zaman başlayan ve bugüne kadar tırmanmaya devam eden tek çatışma olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, "Bölgemdeki merkezi çatışmayı (Filistin-İsrail çatışması) sona erdirmenin tek yolu, uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olarak iki devletli çözüme dayanmaktır." dedi.
Kral Abdullah, "Adil ve kalıcı barışın tek yolu, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşanabilecek, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.
Ürdün Kralı Abdullah, "herkesi bir araya getiren ve tüm insanlık için barışın sembolü olan" Kudüs'ü korumaya çalışmadan bu çatışmaya çözüm bulunamayacağını vurguladı.
- Suudi Arabistan'dan umre kararı! 1 Kasım'da başlıyor
- Lübnan'da 'Maliye Bakanlığı'nın Şiilere verilmesi' tartışmaları sürüyor
- Fransız mahkemesinden mültecilere gıda dağıtımı yasağına onay
- ABD'den Yemenli Husiler'e 'ateşkes' çağrısı
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan koronavirüs açıklaması!
- Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi