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26 Haziran 2023 Pazartesi 17:33:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 17:33:00

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistin halkını korumak görevimiz

Kaynak: AA

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davasına yönelik tutumlarının değişmeyeceğini, Filistin halkını komplolara karşı korumayı her zaman kendilerine görev bildiklerini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Zerka vilayetine bağlı Er-Ruseyfa bölgesinin sakinleriyle bir araya geldi.

Ülkesinin Filistin davasına desteğini yineleyen Kral Abdullah, Filistin ve Kudüs'e yönelik üzerlerine düşeni yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Filistin ve işgal altındaki Kudüs kentinde yaşayan Müslümanlar ile Hristiyanlara ait kutsalları komplolara karşı savunacaklarına dikkati çeken Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin davasıyla ilgili hem benim hem Ürdün'ün duruşunda geri adım atılmayacak. Bizim görevimiz, Filistin halkının yanında durmak ve onu komplolara karşı korumaktır. Zorlukların farkındayız ve Filistinli kardeşlerimizi korumak için gece gündüz çalışıyoruz."

Ürdün Kralı, dün de Filistin topraklarında tansiyonun düşürülmesi için çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus yakınlarında bulunan Filistin beldelerinde organize saldırılar düzenlemiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti.

Silahlı Yahudi yerleşimcilerin Turmusaya beldesindeki Filistinlilere saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : 2. Abdullah Filistin ürdün
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