VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den, Cezayir'e taziye mesajı
"Erdoğan gibi bir önder liderliğinde sadece Türkiye değil tüm bölge toparlanacaktır"
MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Tayvan: Çin'e ait 26 uçak ve 7 deniz aracı tespit edildi
Bakan Kacır: Sanayimizi Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız
21 Temmuz 2023 Cuma 16:55:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 16:55:00

Ürdün, İsveç'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ürdün, İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı kınandı.

Açıklamada, bunun, nefret kültürünün ifadesi ve tüm Müslümanların duygularının kışkırtılması anlamına geldiği ve hiçbir şekilde ifade özgürlüğü bağlamında haklı gösterilemeyeceği ifade edildi.

İsveç hükümetine "ortak insani değerlerin ihlali, şiddeti körükleyen nefret ve ırkçılık kültürünün vücut bulmuş hali ve İslamofobi tezahürü teşkil eden bu eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alması" çağrısı yapılan açıklamada, olayın ardından dün İsveç'in Amman Maslahatgüzarı'nın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Bakanlık, İsveçli diplomata, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya izin verdiği için İsveç hükümetine iletilmek üzere güçlü bir protesto mektubu verildiğini aktardı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Etiketler : Ürdün İsveç hükümeti Kuran-ı Kerime saldırı Stockholm
Tüm kumaşları satın aldı

Tüm kumaşları satın aldı
Hakaret davasını kazandı

Hakaret davasını kazandı
Sahnede Gazapizm sürprizi

Sahnede Gazapizm sürprizi
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
3 düğüne 5 gelinlik!

3 düğüne 5 gelinlik!
Üçüncü çocuğa enerjim var

Üçüncü çocuğa enerjim var
Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Betona çakıldı, korseyle yürüyor
Yıllar sonra aynı sahnedeler

Yıllar sonra aynı sahnedeler
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX