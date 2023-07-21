Ürdün, İsveç'in Amman Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı kınandı.



Açıklamada, bunun, nefret kültürünün ifadesi ve tüm Müslümanların duygularının kışkırtılması anlamına geldiği ve hiçbir şekilde ifade özgürlüğü bağlamında haklı gösterilemeyeceği ifade edildi.



İsveç hükümetine "ortak insani değerlerin ihlali, şiddeti körükleyen nefret ve ırkçılık kültürünün vücut bulmuş hali ve İslamofobi tezahürü teşkil eden bu eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alması" çağrısı yapılan açıklamada, olayın ardından dün İsveç'in Amman Maslahatgüzarı'nın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.



Bakanlık, İsveçli diplomata, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya izin verdiği için İsveç hükümetine iletilmek üzere güçlü bir protesto mektubu verildiğini aktardı.



İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR



İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.