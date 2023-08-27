VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filenin Sultanları finalin kapısını araladı!
Sudan'da kriz büyüyor: Sağlık sistemi çökmenin eşiğinde
Ürdün ile ABD arasında Filistin ve Suriye görüşmesi
Orman yangınlarıyla üç koldan mücadele
Fenerbahçe'den beklenmedik sakatlık açıklaması
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'dan büyük başarı!
27 Ağustos 2023 Pazar 19:12:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 19:12:00

Ürdün ile ABD arasında Filistin ve Suriye görüşmesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'a bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Leaf'i kabul etti.

Görüşmede taraflar, "iki dost ülke arasındaki işbirliğinin, geçen yıl Ürdün ile ABD arasında imzalanan stratejik ortaklık ve mutabakat zaptı çerçevesinde her alanda artırılması konusunda istekli olduklarını" vurguladı.

Filistin meselesi ve Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Safedi ABD'nin Ürdün'e yönelik kalkınma, ekonomi ve mülteci krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerdeki yardımları için teşekkür ederken, Leaf de Ürdün'ün bölgedeki krizlerin çözümünün yanı sıra bölgede güvenlik, istikrar ve barışı sağlama anlamında gösterdiği çabaları takdir ettiklerini söyledi.

Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürme amacıyla kurulan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi'nin Kahire'de 15 Ağustos'ta düzenlenen ilk toplantısına Ürdün'ün yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt katılmıştı.

Ürdün ile ABD arasında geçen yıl imzalanan mutabakat zaptına göre, Washington, Amman'a 2023-2029 yılları arasında yıllık 1,45 milyar dolar tutarında mali yardım sağlayacak.

Etiketler : ürdün abd filistin suriye
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX