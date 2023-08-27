Ürdün ile ABD arasında Filistin ve Suriye görüşmesi

Ürdün ile ABD arasında Filistin ve Suriye görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'a bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Leaf'i kabul etti.



Görüşmede taraflar, "iki dost ülke arasındaki işbirliğinin, geçen yıl Ürdün ile ABD arasında imzalanan stratejik ortaklık ve mutabakat zaptı çerçevesinde her alanda artırılması konusunda istekli olduklarını" vurguladı.



Filistin meselesi ve Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Safedi ABD'nin Ürdün'e yönelik kalkınma, ekonomi ve mülteci krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerdeki yardımları için teşekkür ederken, Leaf de Ürdün'ün bölgedeki krizlerin çözümünün yanı sıra bölgede güvenlik, istikrar ve barışı sağlama anlamında gösterdiği çabaları takdir ettiklerini söyledi.



Suriye yönetimiyle diyaloğu sürdürme amacıyla kurulan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi'nin Kahire'de 15 Ağustos'ta düzenlenen ilk toplantısına Ürdün'ün yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt katılmıştı.



Ürdün ile ABD arasında geçen yıl imzalanan mutabakat zaptına göre, Washington, Amman'a 2023-2029 yılları arasında yıllık 1,45 milyar dolar tutarında mali yardım sağlayacak.