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10 Kasım 2023 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 17:09:00

Ürdün halkından Gazze'ye destek: "Allah'ın zaferi yakındır"

Kaynak: AA

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Ürdünlüler, işgalci İsrail'in yoğun ablukası altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenledi. Eylemde İsrail karşıtı sloganlar atılırken, "Allah'ın zaferi yakındır", "Gazze kararlıdır" ibarelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in 35 gündür aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun daveti üzerine başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen Ürdünlüler, En-Nahil Meydanı'na yürüdü.

Başkentin Cebel ez-Zuhur bölgesinde ve İsrail'in Amman Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabie bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde de gösteriler düzenlendi.

Gösterilerde İsrail karşıtı sloganlar atılırken, "Allah'ın zaferi yakındır", "Sınır kapılarını açın ve saldırıyı durdurun", "Gazze kararlıdır" ibarelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.

Yürüyüş sırasında AA muhabirine konuşan Ürdünlü avukat Leyla Atta, "Bugün Filistin direnişine desteğimizi ifade etmek için geldik. Ürdün dahil tüm Arap hükümetlerini direnişin terör olmadığını ifade etmeye çağırıyoruz." dedi.

Öte yandan Ürdün Vakıflar Bakanlığının çağrısı üzerine ülke çapındaki tüm camilerde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Etiketler : Ürdün destek gazze gösteri
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