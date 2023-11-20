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20 Kasım 2023 Pazartesi 22:18:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 22:18:00

Ürdün, Gazze Şeridi'nde 41 yataklı sahra hastanesi kuracak

Kaynak: AA

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Ürdün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 41 yataklı sahra hastanesi kuracağını duyurdu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin'in, hastanenin kurulumunu yerinde takip etmek üzere hastanede çalışacak sağlık personeli, tıbbi malzeme ve cihazları taşıyan Ürdün Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Sağlık personeli ve hastane yöneticileri dahil toplam 145 personelin faaliyet göstereceği hastanenin 41 yatak kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Hastanenin acil servis, dahiliye, yoğun bakım, kadın hastalıkları ve doğum birimlerinin yanı sıra acil cerrahi operasyonların yapılacağı iki ameliyathane ve 41 kuvöz ile hizmet vereceği kaydedildi.

Ürdün'ün Gazze Şeridi'nde 2009 yılında kurulan bir sahra hastanesi daha bulunuyor. Ürdün ordusuna bağlı hastanede günlük yaklaşık 1200 hastaya ücretsiz hizmet veriliyor.

Ürdün ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

Etiketler : ÜRDÜN GAZZE YARDIM SAHRA HASTANESİ
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