Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklama, Mescid-i Aksa'ya yönelik artan provokatif eylemlerin uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mecali, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına ve kutsal mekanlara yönelik ihlal ve saldırıları gerginliğin daha da tırmanacağının habercisidir ve derhal durdurulması gereken tehlikeli bir eğilimdir." ifadelerini kullandı.

Mecali ayrıca, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm ihlallerini durdurması ve kutsal mekanlara saygı duyması çağrısında bulundu.

FANATİK YAHUDİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKINI



İsrail polisi korumasındaki 317 fanatik Yahudi, bu sabah "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlemişti.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.