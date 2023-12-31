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31 Aralık 2023 Pazar 16:59:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 16:59:00

Ürdün: 2023'te, uyuşturucu ve nitelikli silah kaçakçılığında artış yaşandı

Kaynak: AA

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Ürdün ordusu, 2023 yılında uyuşturucu ve nitelikli silah kaçakçılığında "gözle görülür" bir artış yaşandığını belirtti.

Ürdün Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlık Enformasyon Müdürü Tuğgeneral Mustafa el-Hıyari, devlet televizyonu "El-Memleke"ye yaptığı açıklamada, Amman yönetiminin gerek ülkenin kuzeyinde gerekse içerde görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Hıyari, 2023 yılında uyuşturucu kaçakçılığında gözle görülür artış yaşandığını ancak daha da tehlikeli olan durumun, uyuşturucu tüccarlarının askeri güce sahip olmalarını sağlayacak nitelikli silahların kaçakçılığında artış olduğunu vurguladı.

Yıl boyunca uyuşturucu kaçakçıları ve Ürdün'ü "bir uyuşturucu ülkesi" haline getirmeye çalışan çete görünümündeki silahlı grupların çılgın hücumuna uğradıklarını dile getiren Hıyari, "Silah kaçakçılığı mevzuu yeni değil ancak eskiden hafif silahlar kaçırılıyordu. Şimdi ise nitelikli silahların kaçakçılığının yapıldığını görüyoruz. Bu silahların hepsi ülke içindeki çetelere ve uyuşturucu kaçakçılarına gidiyor." diye konuştu.

Ürdün yıllardır Suriye ve Irak'tan ülkeye sızma girişimleri ve kaçakçılıkla mücadele ediyor.

Son olarak Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, silahlı gruplarla askerler arasında çatışma yaşandı. Operasyonda kaçakçılardan bazıları öldü ve yaralandı bir kısmı da yakalandı.

Etiketler : uyuşturucu kaçakçılığı nitelikli silah kaçakçılığı Ürdün ordusu
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