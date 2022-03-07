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07 Mart 2022 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 11:02:00

Ünlü model Bella Hadid'den çifte standarda tepki: Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?

Kaynak: AA

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Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Ukraynalı ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda tepki gösterdi.

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.

Etiketler : Bella Hadid RUSYA UKRAYNA FİLİSTİN
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