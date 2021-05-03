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03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00

Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş! Ödülü kabul etmeyecek

Kaynak: AA

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Alman ünlü filozof Habermas, BAE'nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı.

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı.

Daha önce ödülü kabul edeceğini dile getiren ancak Alman medyasından gelen tepkiler sonrası geri adım atan Habermas, bu kez ödülü kabul etmeyeceğini ifade etti.

Habermas Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu yılki Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul edeceğimi açıklamıştım. Bu yanlış bir karardı, burada kararımı düzeltiyorum. Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım." ifadelerini kullandı.

Jürgen Habermas "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü.

225 bin avro değerindeki ödülün 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de verilmesi planlanıyordu.

Etiketler : Jürgen Habermas Şeyh Zayed Kitap Ödülü Yılın Kültürel Kişiliği Birleşik Arap Emirlikleri
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