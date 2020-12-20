United Airlines uçağında koronavirüslü hasta öldü

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20 Aralık 2020 Pazar 21:40:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 21:40:00

United Airlines uçağında büyük panik! Koronavirüs semptomları taşıyan yolcu yaşamını yitirdi

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ABD'de iç hatlarda uçuş yapan bir yolcu uçağında, koronavirüs semptomları gösteren bir kişi ani bir şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaos yaşanırken, yolcu uçağı New Orleans'a acil iniş yaptı.

ABD’de United havayollarının 591 uçuş numaralı uçağında, koronavirüs semptomları gösteren bir yolcu bir ani şekilde yaşamını yitirdi.

United Airlines'tan şirketinden yapılan açıklamada, olayın geçtiğimiz hafta pazartesi günü bir yolcunun aniden rahatsızlanması ve uçağın New Orleans’a acil iniş yapmasıyla meydana geldiği belirtildi.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Havayolu şirketinin sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, pilotun acil iniş talep ederken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini ve kuleyi bu durum konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yolcunun eşinin sağlık görevlilerine eşinin tat ve koku kaybı yaşadığını söylemesinin ardından, şüpheler adamın koronavirüsten ölmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine daha önce Kovid-19 teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzalamış olduğunu söyledi.

Havayolunun açıklamasına göre, sağlık görevlileri durumu ilk önce kalp krizi zannettikleri için ölen yolcunun uçaktan indirilmesinden sonra uçak, New Orleans’tan Los Angeles’a uçtu.

Ölen adamın ailesi, adamın yüksek tansiyon ve üst solunum sorunları gibi önceden var olan rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu ve seyahat gününe kadar hasta hissettiğini doğruladı.

Çarşamba günü United Airlines, uçuşlarında herhangi birinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesi durumunda yolculardan ekstra iletişim bilgileri isteyeceğini duyurdu.

Bu ayın başlarında, Delta Air Lines ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen yolcular için temas izleme bilgileri talep edeceğini duyurmuştu.

Şimdiye kadar, ABD'de ticari bir uçuşta hiçbir koronavirüs vakası bildirilmemişti.

Etiketler : United Airlines koronavirüs yolcu
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