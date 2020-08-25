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25 Ağustos 2020 Salı 22:24:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 22:24:00

UNICEF'ten Yemen'e 41 tonluk tıbbi malzeme yardımı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in geçici başkenti Aden'e 41 tonluk tıbbi malzeme gönderdi.

UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in yeni tip koronavirüsle (KOVID-19) mücadelesine destek için 41 tonluk tıbbi malzeme taşıyan uçağın Aden'e ulaştığı belirtildi.

KOVID-19'un halen Yemenlileri ve ülkedeki çocukları tehdit ettiği dile getirilen açıklamada, gönderilen tıbbi malzemenin sağlık çalışanlarının görevlerini cesurca sürdürmesine yardımcı olacak kişisel koruyucu ekipman içerdiği kaydedildi.

UNICEF, cumartesi günü, Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'ya da 80 tonluk tıbbi malzeme göndermişti.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve COVID-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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