UNICEF'ten depremlerin ardından ilave yardım çağrısı

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, deprem sonrasında çocukların ve onların ailelerinin uzun dönemli etkilenmemesi için uluslararası yardımın artırılması gerektiğine işaret etti.

Dominicis, UNICEF Türkiye'nin ilave 138 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Deprem sonrası bölgedeki çocukların ve ailelerin iyileşmeleri ve hayatlarını tekrar inşa etmeleri için yardımın acil olduğuna dikkati çeken Dominicis, bu grubun öncelikli tutulmasının önem taşıdığını ifade etti.

UNICEF Türkiye'deki depremlerden okul yaşında olan yaklaşık 4 milyon çocuğun etkilendiğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim faaliyetlerine destek sağlayan UNICEF, aynı zamanda yıkılan okulların yeniden inşası için maddi yardımda bulunuyor.