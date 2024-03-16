VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden 'Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiği' fikrine katılıyor
Karayılan AK Parti'yi hedef aldı! Bebek katilleri Ramazan'ı hatırladı
Yemen'de binlerce kişi, Gazze'ye destek için gösteri düzenledi
UNICEF: Sudan'da çocukların geleceğini kurtarmak için bir umut ışığı kaldı
Ölümlü kazada organize çelişki
Beyaz Saray, Hamas'ın yeni ateşkes önerisini "ihtiyatlı iyimserlikle" karşıladı
16 Mart 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 08:30:00

UNICEF: Sudan'da çocukların geleceğini kurtarmak için bir umut ışığı kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler UNICEF Sudan Temsilcisi Mandeep O'Brien, 2023 Nisan ortasından bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'da "çocukların geleceğini kurtarmak ve kitlesel can kayıplarının önüne geçebilmek için bir umut ışığı kaldığını" bildirdi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan O'Brien, "14 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu, 4 milyon Sudanlı çocuğun ise yerinden edildiğini" belirtti.

Sudan'da 11 aydır süren "vahşi savaş" nedeniyle milyonlarca kişinin açlık ve akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu aktaran O'Brien, "Sudan'da çocukların geleceğini kurtarmak ve kitlesel can kayıplarının önüne geçebilmek için bir umut ışığı kaldı. Şimdi ateşkes, daha fazla kaynak ve engelsiz erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyadaki "en büyük yerinden edilme" vakasının yaşandığı ve dünyadaki "en büyük açlık krizinin" yaşanabileceği Sudan'da, ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti, 8 milyon kişi yerinden edildi.

İç savaş nedeniyle 19 milyon çocuğun okula gidemediği ve nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği ülkede, Dünya Gıda Programı'nın 5 Şubat 2024'teki son raporuna göre, yaklaşık 18 milyon Sudanlı akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 5 milyonu açlığın eşiğinde.

Sudan'da, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen taraflar arasındaki çatışmalar ramazan ayında da sürüyor.

SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Etiketler : unicef sudan iç savaş
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX