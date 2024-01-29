VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Gazze için acil yarım çağrısı
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emekli maaşında zam farkı ne zaman yatacak?
ABD'de yapay zeka şirketleri güvenlik testi sonuçlarını hükümete rapor etmeye başlayacak
Tansiyon düşmüyor: ABD üssüne roket saldırısı
Hamas: Gazze'de Yahudi yerleşimine çağıran konferans İsrail'in "etnik temizlik" niyetini ortaya koyu...
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
29 Ocak 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 15:15:00

UNICEF: Gazze'deki çocuklar aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocukların aşılarını aksatma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve hastalık geçirme tehlikesinin arttığını açıkladı.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki "rutin aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya bulunan 16 binden fazla çocuğun kızamık, zatürre ve çocuk felci gibi hastalıklara yakalanabileceği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'deki çocuklar İsrail'in bombalarının doğrudan tehlikesinin yanında sağlık hizmetlerinin abluka sebebiyle çökme noktasına geldiği bölgede hastalıkların da tehdidi altında." ifadelerine yer verildi.

UNICEF ve ortaklarının Gazze'deki duruma karşın aralık ayında 962 bin 550 doz aşı tedarik ettiği ve aşıların çocuklar için erişilebilir olduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Filistin'deki hastanelerin üçte ikisinin hizmet veremediği ve sağlık sektörünün "risk altında" olduğu kaydedildi.

GAZZE'DE ÇOCUKLARIN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk toplam 26 bin 422 Filistinli öldürüldü ve 65 bin 87 kişi yaralandı.

İsrail saldırısıyla hayatını kaybeden, yaralanan ve sakat kalan Gazze'deki Filistinli çocuklar, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin zorlukla verildiği bölgede hastalıklara, zorlu kış koşullarına ve gıda ürünlerine erişim sorunu sebebiyle kıtlıkla mücadele ediyor.

Etiketler : israil gazze unicef çocuk aşı
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX