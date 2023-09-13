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UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
13 Eylül 2023 Çarşamba 12:04:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 12:04:00

UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocuk nüfusunun yaklaşık 6'da 1'ine denk gelen 333 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını bildirdi.

UNICEF ve Dünya Bankası, ortaklaşa hazırladıkları "Uluslararası Açlık Sınırına Göre Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuklar" isimli rapor yayımladı.

Günde 2,15 dolar sınırının altında yaşayan ve "aşırı yoksulluk içinde" olarak kabul edilen çocuk sayısının 2013'ten 2022'ye yüzde 13 azalarak 383 milyondan 333 milyona gerilediğine işaret edilen raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle hedeflenenden 30 milyon çocuk geride kalındığı belirtildi.

Raporda gelecek hafta New York'ta başlayacak BM Genel Kurul toplantılarında BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de ele alınacağına işaret edilerek bu hızda gidilirse 2030'a kadar çocuklarda yoksulluğun bitirilmesi hedefine ulaşılamayacağı kaydedildi.

Sahra Altı Afrika bölgesinin çocuk yoksulluğunda en büyük yükü taşıdığına işaret edilen raporda, dünyadaki "aşırı yoksulluk içindeki" çocukların yüzde 40'ının bu bölgede olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca bu bölgede 2013'te yüzde 54,8 olan çocuk yoksulluğu oranının da 2022'de yüzde 71,1'e çıktığına işaret edildi.

Raporda UNICEF ve Dünya Bankası, hükümetlere ve paydaşlara çocuk yoksulluğunu bitirmek için bu konuya öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler : UNICEF UNICEF çocuk yoksulluğu dünya çocukları
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