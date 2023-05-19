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UNICEF Afganistan Temsilcisi'nden 'acil yardım' çağrısı
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19 Mayıs 2023 Cuma 00:26:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 00:26:00

UNICEF Afganistan Temsilcisi'nden 'acil yardım' çağrısı

Kaynak: AA

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UNICEF Afganistan Temsilcisi Fran Equiza, "Tüm uluslararası topluma, bir araya gelerek Afganistan'da çocuk, kadın ve ailelerin acısını dindirmemize yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyorum. Birlikte daha sağlıklı ve daha ümit dolu hayatlar inşa edebiliriz ancak acil yardıma ihtiyacımız var" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Fran Equiza, New York'taki BM binasından gazetecilerle bir araya geldi.

Afganistan'da yaklaşık 16 milyon kız ve erkek çocuğuna yardım ulaştırılamadığına dikkati çeken Equiza, "Benim ve sizin çocuklarınız gibi çocuklar bunlar. Aç kalkıp aç yatıyorlar, susuzluklarını giderecek su, üşüdüklerinde üzerlerine örtecek battaniyeleri yok." ifadesini kullandı.

Equiza, çocukların evlerde, sokaklarda ve hatta mayın tarlalarında çalıştığını, şiddet korkusu altında yaşayarak "daha iyi bir hayat umudundan" yoksun bırakıldığını söyledi.

Birçok kişinin Afganistan'ın "bir çocuk kriziyle" karşı karşıya olduğunu unuttuğunu vurgulayan Equiza, "Bugün Afganların yüzde 90'ı fakirlik sınırında. Bunun yükünü çocuklar çekiyor. 2,3 milyon çocuğun bu yıl akut gıdasızlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor. 175 bin çocuğun ise 2023'te akut gıdasızlık nedeniyle tedaviye ihtiyacı olacak." diye konuştu.

Equiza, verilere göre bu yıl ocak ve mart ayları arasında 134 çocuğun patlayıcı maddeler sonucu yaralandığını, bazılarının ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

"16 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR"

Çocukların zorunluluk nedeniyle çalışmaya gönderildiğini, metal parçaları toplayan çocukların yaralandığını ya da çatışmalarda hayatını kaybettiğini aktaran Equiza, Afganistan'da 16 milyon "çocuk işçi" olduğunu söyledi.

Equiza, UNICEF'in çocuklar için yardım çağrısının da sadece yüzde 22'sinin fonlandığını bildirerek, "Bu, destek vermemiz gereken çocuklara gereken yardımı sağlayamayacağımız anlamına geliyor. Tüm uluslararası topluma, bir araya gelerek Afganistan'da çocuk, kadın ve ailelerin acısını dindirmemize yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyorum. Birlikte daha sağlıklı ve ümit dolu hayatlar inşa edebiliriz ancak acil yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

UNICEF'e yapılan yardımların hiçbir şekilde Taliban yönetimine aktarılmadığının altını çizen Equiza, ülkedeki siyasi durum nedeniyle çok fazla donör bulamadıklarını söyledi.

Equiza, "Tek bir çocuğun gıdasızlıktan ölmemesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

Etiketler : UNICEF bm Afganistan
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