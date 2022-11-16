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16 Kasım 2022 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 15:40:00

Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu

Kaynak: AA

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İsrail, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Umman Körfezi'nde bir petrol tankerinin bombalı dronla vurulduğu bildirildi.

AP'nin haberine göre, Liberya bandıralı "Pacific Zircon" adlı petrol tankeri, dün gece Umman açıklarındayken bomba yüklü bir insansız hava aracı ile vuruldu.

Bölgede deniz taşımacılığını izleyen İngiliz askeri kuruluşu "Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları", AP'ye yaptığı açıklamada, "olayın farkında olduklarını ve şu anda soruşturulduğunu" aktardı.

Geminin Singapur merkezli "Eastern Pacific Shipping" şirketi tarafından işletildiği ve İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait olduğu belirtildi.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki gerginlik artarken, bölgede daha önce de İsrail bağlantılı gemilere yönelik dron saldırısı gerçekleştirilmişti.

İsrail, İran'ı sorumlu tuttu

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli askeri yetkililer, "saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu ve hadisenin İran'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na yönelik müdahale girişimi olduğunu" iddia etti.

Ayrıca, İsrailli milyarder Idan Ofer'in, Singapur merkezli şirket için çalışan geminin doğrudan sahibi değil hissedarı olduğu kaydedildi.

İsrail'in suçlamasıyla ilgili İran'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail daha önce de İran'a karşı benzer suçlamalarda bulunmuş ancak Tahran yönetimi bu suçlamaları resmi olarak kabul etmemişti.

Etiketler : Umman Körfezi Tel Aviv yönetimi İran
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