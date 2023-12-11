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11 Aralık 2023 Pazartesi 18:40:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 18:40:00

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait konvoy, Hartum'da saldırıya uğradı

Kaynak: AA

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait insani yardım konvoyu, Sudan'ın başkenti Hartum'da saldırıya uğradı. ICRC'den yapılan açıklamada, “ICRC, insani yardım konvoyuna yapılan kasıtlı saldırı karşısında şok olmuş ve dehşete düşmüştür” denildi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ICRC görevlisi 7 kişi de yaralandı.

ICRC'ye ait 3 araç ve 3 otobüsten oluşan insani yardım konvoyu, Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Al-Shajara mahallesinde saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ICRC görevlisi olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

ICRC'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "3 ICRC aracı ve 3 otobüsten oluşan ve hepsinin üzerinde Kızıl Haç amblemi bulunan insani yardım konvoyu yüzün üzerinde savunmasız sivili tahliye edecekti. İnsani yardım operasyonu, çatışmanın taraflarınca talep edilmiş ve bu taraflarla koordine edilmişti; taraflar da bu konuda mutabık kalmış ve gerekli güvenlik garantilerini sağlamışlardı" denildi.

"BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

ICRC'nin Sudan Delegasyonu Başkanı Pierre Dorbes, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırı kabul edilemez ve hepimiz büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca saygı gösterilmesi ve korunması gereken Kızılhaç amblemine karşı yapılan bu saygısızlık karşısında şok oldum. Görevimiz bu sivilleri güvenli bir yere götürmekti. Bunun yerine, trajik bir şekilde hayatlar kaybedildi. Kalbim ölen insanların sevdikleriyle birlikte ve yaralıların tamamen iyileşmesini umuyoruz" dedi.

Etiketler : yardım konvoyu saldırı saldırı ICRC Sudan Uluslararası Kızılhaç Komitesi
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