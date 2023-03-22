Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Bahmut çevresindeki sivillerin durumundan endişe duyuyoruz
Kaynak: AA
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Bahmut kentindeki cephe hattı ve civarındaki askeri çatışmalar dolayısıyla sivillerin yaşadığı acılar nedeniyle derin endişe duyulduğunu açıkladı.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların birkaç haftadır yoğun olduğu Bahmut'a yakın iki yer olan Kostiantynivka ve Chasiv Yar bölgelerine, en çok ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bahmut ve civarında büyük yıkım yaşandığı, ev, hastane, okul ve altyapıların büyük hasar gördüğü vurgulandı.
Bölgedekiler için insani durumun iyice kötüye gittiği ve savaşın temel ihtiyaçlara erişimi engellediği ifade edilen açıklamada, birçoğunun çatışmalar nedeniyle tahliye edildiği vurgulandı.
Açıklamada, Chasiv Yar bölgesinde sadece 1500 kişinin kaldığı ve bunların da yaşlılar, hareket kabiliyeti düşük veya engelli kişiler ile evlerini terk etmeyi reddeden siviller olduğu aktarıldı.
Kostiantynivka ve yakın köylere 1500'den fazla hijyen kitinin yanı sıra, yüzlerce battaniye dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, "ICRC, Bahmut ve cephe hattı çevresindeki insanların durumdan ve sürekli yaşanan askeri çatışmalarda sivillerin yaşadığı acılar nedeniyle derin endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, savaşın taraflarına, insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi, sivillerin saldırılardan korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması çağrısı yapıldı.
Bölge sakinlerinden Nikolai, çok zor bir durumda yaşadıklarını ve korku duyduklarını belirterek, "Dün bir roket başımızın üzerinden geçti. Yaşamıyoruz, sadece hayatta kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bahmut ve çevresinde Rusya ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.
- Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı
- ABD'ye ait iha'yı düşürmüşlerdi: Rusya'dan o pilotlara cesaret nişanı
- Çin, Kovid-19'a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi
- AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor
- Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Bahmut çevresindeki sivillerin durumundan endişe duyuyoruz
- BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı