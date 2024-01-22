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Uluslararası Göç Örgütü'nden yardım çağrısı yaptı
22 Ocak 2024 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 17:40:00

Uluslararası Göç Örgütü'nden yardım çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl faaliyetleri için 7,9 milyar dolar değerinde yardım çağrısında bulundu.

IOM'dan yapılan açıklamada, yeni 5 yıllık Küresel Stratejik Planı'nın temel hedefleri olan hayat kurtarmak, hareket halindeki insanları korumak, yerinden edilmeye yönelik çözümler sağlamak ve düzenli göçte güvenli yolları kolaylaştırmak için IOM'un yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada elde edilecek finansmanın, IOM'un ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve onlara ev sahipliği yapan yerel topluluklar da dahil yaklaşık 140 milyon kişiye hizmet vermesine olanak tanıyacağı ve daha fazla yerinden edilmenin önlenmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, düzensiz ve zorunlu göçün eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ve karşılaşılan zorlukların giderek daha karmaşık hale geldiğini vurguladı.

"İyi yönetildiğinde göçün, küresel refah ve ilerlemeye önemli bir katkı sağladığına dair kanıtlar çok güçlü." ifadesini kullanan Pope, kritik bir zamanda olduklarını ancak daha iyisini yapabileceklerini kaydetti.

Pope, "Bu finansman (7,9 milyar dolar), sahip olduğumuz ve işimizi doğru yapmak için ihtiyaç duyduğumuz şeyler arasındaki büyük ve giderek büyüyen uçurumu giderecek. Bu nedenle bu hayati çağrıyı finanse etmek için ilk kez tüm ortaklarımıza proaktif bir şekilde yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : BM göç yardım çağrısı
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