VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de şehit sayısı 26 bin 637'ye yükseldi
Balıkesir'de organize suç ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu
Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal
MİT'ten PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu yakalandı
Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu
İETT otobüsünde panik anları! İki aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı
29 Ocak 2024 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 17:41:00

Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu bildirirken, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Pope, Roma'daki "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirveye konuşmacı olarak katıldı.

Göçmenlerin korunması için çözümlerin tartışılması gerektiğine değinen Pope, "Bu konferans, tehlikeli rotalarda daha fazla insan hayatının kaybını durdurmak ve hareket halindeki insanları korumak adına birleşik ve sürdürülebilir mekanizmaları tartışmak için kritik bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçler nedeniyle "bir can kaybının yaşanmasının" dahi fazla olduğunu vurgulayan Pope, ölüm ve kaybolmalara ilişkin son kayıtların, güvenli ve düzenli yolları içeren kapsamlı bir yaklaşımın önemine işaret ettiğini kaydetti.

Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmenin kaybolduğunu ya da öldüğünü belirterek, bu rakamın 2023'ün aynı dönemine göre 2 katından daha fazla olduğunu söyledi.

Amy Pope, 2023'ün 2016'nın ardından düzensiz göç açısından "en ölümcül yıl" olduğunun altını çizerek, "Akdeniz'de yıllık düzensiz göçmen ölüm ve kaybolma sayısı 2021'de 2 bin 48'den 2022'de 2 bin 411'e yükseldi. Bu rakam 2023 sonunda ise 3 bin 41'e ulaştı." dedi.

Düzensiz göç rotasında Afrika'dan Avrupa'ya geçişte varış ülkesi konumundaki İtalya, AB'yi de yanına alarak Afrika'ya yönelik kalkınma projelerini hayata geçirip hem Afrika ülkeleriyle işbirliğini artırmak hem de düzensiz göçmen gelişlerinin önüne geçmek istiyor.

Roma'da bugün yapılan İtalya-Afrika Zirvesi, bu hedeflerin üst düzeyde ele alınması açısından önem taşıyor.

Etiketler : göç krizi ölüm ve kayıp uluslararası işbirliği
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Yeni ikili

Yeni ikili
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX