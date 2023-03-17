17 Mart 2023 Cuma 18:35:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 18:35:00
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin'e tutuklama kararı
Kaynak: İHA
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.
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