Uluslararası Af Örgütü, AB'yi Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunmaya davet etti

İngiltere merkezli örgütün açıklamasında, "Gazze'de giderek büyüyen insani ve insan hakları krizinin acilen sona erdirilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında İsrail-Filistin çatışmasının ele alınacağı belirtilerek, "Uluslararası Af Örgütü, toplantıya katılan tüm bakanları acil ateşkes çağrısı yapmaya davet ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

AB'nin uluslararası hukuka uyma ve ateşkes çağrısı yapma konusunda başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, İrlanda, Belçika ve İspanya gibi bazı ülkelerin ateşkes çağrısı yaptığı, İsrail ve Hamas'ın insan hakları ihlallerini eleştirdiği ve barışçıl protesto hakkına saygı gösterdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Almanya gibi bazı ülkelerin AB'nin ateşkes çağrısı yapmasını engellediği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Aralarında Avusturya, Çekya ve Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler ise AB'nin birlik olarak ateşkes çağrısı yapmasını ve İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini duyurmasını engelliyor. Bunları yapmamak, İsrailli yetkililerin sivilleri koruma yükümlülüklerini göz ardı ettikleri bir cezasızlık ortamı oluşmasına katkıda bulunuyor."

Hamas tarafından alınan esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapan Af Örgütünün, İsrail'in keyfi hale getirdiği gözaltı uygulamalarını artırdığı ve cezaevlerinde bulunan Filistinlilerin kötü muameleye maruz kaldığı yönünde veriler paylaştığı hatırlatılan açıklamada, "İsrail, tüm idari gözaltı uygulamasına tabi tutulan Filistinlileri serbest bırakmalı, tüm taraflar Uluslararası Kızılhaç Komitesinin gözaltına alınanları ziyaret etmesine izin vermeli." ifadesi yer aldı.

"AB DÜNYADA GÜVENİLİRLİK KRİZİ YAŞIYOR"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen örgütün Avrupa Kurumları Direktörü Eve Geddie, Gazze'de artan şiddetin korkunç seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Savaşı durdurmanın binlerce masum sivilin hayatını kurtaracağına işaret eden Geddie, "İnsan hakları ve uluslararası hukukun savunucusu olduğunu iddia eden AB, dünya genelinde insanların gözünde büyük bir güvenilirlik krizi yaşıyor. İsrail'in acımasız bombardımanları her gün çoğu çocuk olmak üzere 300 civarında Filistinlinin ölümüne, yasa dışı ablukası ise ölçülmesi mümkün olmayan büyüklükte insani krize neden oluyor." ifadesini kullandı.

Geddie, bazı AB liderlerinin ateşkes çağrısını engellemenin yanı sıra İsrail'e aktif silah ve siyasi destek sağlaması, ayrıca Filistin hakları savunucularının protestolarını engellemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunun da altını çizdi.

AB liderlerinin ateşkes çağrısında bulunup, işlenen suçları kınayarak Filistinli ve İsraillilerin hayatlarına eşit değer verdiklerini göstermesi gerektiğini vurgulayan Geddie, "Oybirliği sağlanamazsa ilkeli üye ülkeleri, bireysel olarak ya da benzer düşüncelere sahip diğer devletlerle ateşkes çağrısında bulunmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.