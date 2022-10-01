Miçotakis'i kızdıracak Türkiye yorumu

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01 Ekim 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 11:00:00

Ülkesini kızdıracak: Türkler her zaman bizden daha güçlüydü

Kaynak: Star

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Yunanistan'ın provokasyonları artarak devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikeri İoannis Theodoratos ülkesini kızdıracak açıklamalarda bulundu. İtiraf niteliğinde açıklamalara imza atan Theodoratos, 'Türk rastgele bir şey yapmaz. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler.' dedi.

Gerilimi tırmandırmaya çalışan Atina'ya yönelik Türkiye'nin uyarıları, yankı uyandırmaya devam ediyor.

Ankara, adalara uluslararası anlaşmaları ihlal ederek askeri araçlar çıkaran Yunanistan'ı, bu tür tutumlardan geri dönmeye çağırıyor.

Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin "Yunanistan'ın moralini bozmak için" tarihe atıfta bulunduğunu söyledi.

"TÜRKLER ASLA RASTGELE BİR ŞEY YAPMAZ"

Theodoratos, "Bunu aklınızda tutmalısınız. Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Türkler bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacaklarından yüzde 100 emin olmak zorunda." vurgusu yaptı.

"ORDULARININ BİZDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞU DOĞRU"

Atina'nın da "planın kendi lehine ilerleyeceğinden emin olması" gerektiğini anlatan Theodoratos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengelerine işaret etti.

Yunan spiker, "Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden daha güçlüydüler." diye ekledi.

"TÜRKİYE'NİN DENGİ OLAMAZLAR"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız." şeklinde konuşmuştu.

Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri ve ekonomik olarak Türkiye'nin muhatabı ve dengi olamazlar." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : yunanistan türkiye miçotakis atina
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