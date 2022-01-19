Ülkede kritik dönemeç!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, 23 Ocak'ta yapılacak seçimlerin ardından uzun soluklu hükümetin kurulmasını ve istikrarla yürütülen icraatların hayata geçirilmesini arzu ediyor.

Kurulduğu 1983'ten bu yana 37 farklı hükümetin iktidara geldiği KKTC'de, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimi'nden itibaren 4 farklı koalisyon hükümeti kuruldu.

AA muhabiri, başkent Lefkoşa'da KKTC'li seçmenlere ülkede hükümetlerin sık değişmesiyle ilgili görüşlerini sordu.

Seçmenler, kurulan hükümetlerin 1-2 yıl arayla bozulmasının istikrarlı bir yapının önüne geçtiğini ve bu yapıların planlarını hayata geçirememesiyle halka da faydalı olamadığını ifade etti.

- "HALK DA SIK SIK SEÇİM YAPILMASINDAN BIKTI"

Esnaf Hilmi Lefkeli, uzun süreli hükümetin daha faydalı olacağının belirterek ülkenin birkaç yıl arayla erken seçime gittiğini anımsattı.

Kurulan kısa süreli hükümetlerin icraatlarını hayata geçiremediğini ve "2 veya 3 yılda ne yapabiliriz?" şeklinde gerekçe ürettiğini söyleyen Lefkeli, daha uzun vadeli bir hükümeti halkın da daha rahat sorgulayabileceği ve hükümetin de verdiği sözü tutabilecek zamanı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Lefkeli, "Uzun dönem hükümet olduğu zaman daha istikrarlı bir yapı olacaktır. Hükümetler oturduğu koltuğu ısıtmadan yine bir değişim oluyor. Halk da sık sık seçim yapılmasından bıktı." dedi.

Emekli Cafer Baran, 5 yıl süreyle kurulacak bir hükümet arzu ettiklerini ancak bu ortamın uzun süredir sağlanamadığını söyledi.

Baran, "KKTC'de uzun vadeli bir hükümet kurulmasını herkes gibi ben de isterim. Böyle bir hükümet memleketin gelişmesi için istikrarı beraberinde getirir. Seçmenler de böylelikle sandığa daha rahat gider." diye konuştu.

İş başına gelen hükümetlerin, belirledikleri projeleri hayata geçiremeden bozulduğunu ya da seçime gidildiğini kaydeden Baran, bunun da istikrarlı bir yapının önüne geçtiğini ifade etti.

- "KESİNLİKLE TÜRKİYE'NİN DE DESTEĞİNİN OLMASI LAZIM"



Esnaf Olgun Şila, ülkede sık bir şekilde hükümetlerin bozulmasının ve yenisinin kurulmasının ülke için olumsuz bir durum olduğunu belirtti.

Şila, "İnşallah bu defa kuvvetli bir parti tek başına iktidara gelir ya da en fazla iki partili bir koalisyon olur. Böyle bir hükümet bütün sorumluluğu alır, projeleri tamamlar ve gelecek seçimde halkın önüne daha alını açık çıkmak ister." dedi.

Pazar günü yapılacak seçimlerin ülke için hayırlı olmasını da dileyen Şila, Kovid-19 salgını sürecinin de atlatılmasıyla yönetenlerin işinin daha kolay olacağını söyledi.

Esnaf Nidai Cabacaba da ülkede her dönemde olduğunu gibi istikrar istemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Cabaca, "(KKTC'de) Bir çözüm ve istikrar olacaksa kesinlikle tek parti olması ve doğru yolda ilerlemesi lazım. Kesinlikle Türkiye'nin de desteği olması lazım. Gelecek olan hükümetin, ana vatan Türkiye ile uzun vadeli planlar yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durarak ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Cabacaba, seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.

- "BİR YILDA HANGİ SİSTEM OTURUR Kİ?"



Esnaf Şaziye Kofalı Kurt ise "Kurulacak hükümetin 5 yıllık olması gerekir ki en azından ne yapacaklarını görelim." diyerek insanların da gelecek seçimde (5 yıl sonra) yapılacak icraatlara göre karar vereceklerini dile getirdi.

Kurt, yılda bir hükümetin değişmemesi gerektiğini, aksi takdirde başlayan projelerin yarım kaldığını ifade etti.

Çalışan Serdar Şahan, seçimin ardından 5 yıl süreyle kurulacak hükümetin daha iyi olacağının altını çizerek böyle bir hükümetin projelerini hayata geçirmek için zamanı olacağını söyledi.

Şahan, "Bir yılda bozulan hükümetler bir şey yapamıyor, 5 yılda en azından bir şey yapabilirler, en azından buna zamanları olur." diye konuştu.

İşletmeci Gül Akçay da "Seçim sonrasında kurulacak hükümette birileri 5 yıl kalırsa, faaliyetlerini ve yaptığı çalışmaları görebiliriz. Bir yıl görevde kalan hükümetler hiçbir şey yapamaz. Bir yılda hangi sistem oturur ki? Onun için hükümetlerin 5 yıl görevde kalması gerekir." dedi.

Uzun soluklu bir hükümetin yapacağı faydalı işlere de değinen Akçay, böyle bir hükümetin Türkiye ile de iyi ilişkiler kurabileceğini, halk için de daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı.