Ülke şokta! Hükümet feshedildi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği duyuruldu. Belarus medyasında yer alan habere göre Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.
Reuters’ta yer alan habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, hükümetini görevden aldı. 1994 yılından itibaren ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun 9 Ağustos’ta yapılacak seçimden de zaferle çıkması bekleniyor.
YENİ HÜKÜMETİ AÇIKLAMADI
Hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası kararını açıklayan Aleksandr Lukaşenko, yeni hükümeti açıklamadı.
Ülkede Başbakan Sergei Rumas, 2018 yılından bu yana görevini sürdürüyordu.
CORONA AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz haftalarda corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ek önlemler almanın gereksiz olduğunu söylemiş, bu açıklaması ülke ve dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.
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