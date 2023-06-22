Ukrayna'ya yeniden inşa için 60 milyar dolarlık destek

Ukrayna'ya yeniden inşa için 60 milyar dolarlık destek

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, konferansın ikinci ve son gününde yaptığı açıklamada, Ukrayna toparlanıp yeniden inşa edilirken, ülkenin daha güçlü, dirençli, sürdürülebilir ve yenilikçi ekonomiyle ortaya çıkma hedeflerini desteklediklerini bildirdi.

Konferansta verilen taahhütlerin, Ukrayna'nın en acil erken toparlanma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli yol kat edeceğini belirten Cleverly, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı savaşı devam ettikçe faturanın da arttığına işaret etti.

Cleverly, hükümetler ve sivil toplumdan oluşan bir koalisyon olarak, uluslararası toplum ve iş dünyasının Ukrayna'nın sadece özgürlüğünü savunmasına değil, aynı zamanda toparlanması ve yeniden inşasına destek için çabaları yoğunlaştırmasının önemine dikkati çekti.

UKRAYNA'NIN AYAĞA KALMASI İÇİN 411 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR



İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da konferansın 59 ülkeden iş dünyası, sivil toplum ve hükümet temsilcilerinden oluşan binlerce kişilik bir koalisyonu bir araya getirdiği, Ukrayna'nın modern, sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomi olarak toparlanmasına destek sözü verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'nın toparlanmasına yönelik uluslararası taahhütlerin, "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın kapanışında 60 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, bu taahhüde, İngiltere'nin, Dünya Bankasının Ukrayna'ya kredi vermesini sağlamak üzere 3 milyar dolarlık yeni garanti taahhüdü ve 240 milyon sterlinlik iki taraflı yardımının da dahil olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin yaptığı yeni duyurularla, Ukrayna'ya yapılan askeri olmayan yardımların toplamının ise 4,7 milyar sterlini aştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Finansman ve taahhütler, Ukrayna'nın acil toparlanma ihtiyaçları için hayati destek sağlayacak, özel sektör yatırımlarını mümkün kılacak ve yenilikçi toparlanmayı teşvik etmek için teknolojiyi kullanmanın yanı sıra küresel güvenlik, refah ve uluslararası hukukun üstünlüğüne fayda sağlayacak."

Açıklamada, 42 ülke ve 21 sektörden yaklaşık 500 şirketin de Ukrayna'nın toparlanmasına yönelik taahhütlerde bulunduğu kaydedildi.

Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için 411 milyar dolara ihtiyaç olduğu ve bu yıl öncelikli yeniden yapılanma ve toparlanma yatırımları için 14 milyar doların gerektiği tahmininde bulunuyor.

ABD, UKRAYNA'YA 1,3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE EK YARDIM SÖZÜ VERDİ



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün konferansta yaptığı açıklamada, ülkesinin, savaştan zarar gören Ukrayna'nın enerji ve altyapı ihtiyaçlarına odaklanılması kapsamında 1,3 milyar dolardan fazla ek yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) revizyonu için hazırladıkları teklif kapsamında, Ukrayna için gelecek 4 yılda kredi ve hibelerden oluşacak 50 milyar avroluk bir mali rezerv önerisinde bulunduklarını bildirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da ülkesinin bu yıl Ukrayna'ya 381 milyon avro ek insani yardım sağlayacağını açıklamıştı.

GELECEK YIL UKRAYNA İYİLEŞTİRME KONFERANSI'NA ALMANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Konferansın ardından İngiliz ve Ukrayna hükümetlerinin yaptığı ortak açıklamada, bu yılki konferansın, geçen yıl Lugano'da kabul edilen taahhütler ve Ukrayna için Çok Ajanslı Donör Koordinasyon Platformunun çalışmaları üzerine inşa edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Konferans, Almanya'nın, Lugano ve Londra'da elde edilen sonuçları temel alarak 2024'te Ukrayna İyileştirme Konferansına ev sahipliği yapma taahhüdünü memnuniyetle karşıladı."

"2023 UKRAYNA İYİLEŞTİRME KONFERANSI"



İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil etti.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılan isimler arasında yer aldı.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün süren konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alındı.