ABD'den Ukrayna'ya ters köşe!

Washington, Ukrayna'nın kendini savunması için sağlamaya istekli olduğu silah türlerine sınırlama getiriyor. Biden yönetimi, Kiev ve Kongre üyelerinden oluşan bir grubun ricalarına rağmen Ukrayna'ya gelişmiş İnsansız Hava Araçlarını vermeyecek.

ABD'li yetkililer, Pentagon'un MQ-1C İHA'larının Ukrayna'ya sağlanmasının çatışmayı tırmandırabileceği ve Moskova'ya ABD'nin Rusya içindeki mevzileri hedef alabilecek silahlar sağladığına dair sinyal verebileceği endişelerine dayanarak talebi reddettiğini söyledi.

Yetkililer, aynı zamanda İHA'ların savaş alanında Rusya tarafından düşürülerek teknolojisinin çalınabileceği endişesi duyuyor.

Grey Eagle'ı üreten General Atomics'in sözcüsü, ABD'nin aldığı karardan şirket daha sonra haberdar edildiğini doğruladı, ancak ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.