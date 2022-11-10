ABD'den Ukrayna'ya ters köşe! Aylardır istediği İHA'yı vermedi
Kaynak: aksam.com.tr
ABD, Ukrayna'nın Rusya ile gerginlikten kaçınması için gelişmiş İHA'ları Kiev'e vermeyi reddetti. Ukrayna, birkaç ay önce ABD'den Gray Eagle MQ-1C İnsansız Hava Araçları istemişti, Biden yönetimi Ukrayna'ya gelişmiş İnsansız Hava Araçlarını vermeyecek.
Washington, Ukrayna'nın kendini savunması için sağlamaya istekli olduğu silah türlerine sınırlama getiriyor. Biden yönetimi, Kiev ve Kongre üyelerinden oluşan bir grubun ricalarına rağmen Ukrayna'ya gelişmiş İnsansız Hava Araçlarını vermeyecek.
ABD'li yetkililer, Pentagon'un MQ-1C İHA'larının Ukrayna'ya sağlanmasının çatışmayı tırmandırabileceği ve Moskova'ya ABD'nin Rusya içindeki mevzileri hedef alabilecek silahlar sağladığına dair sinyal verebileceği endişelerine dayanarak talebi reddettiğini söyledi.
Yetkililer, aynı zamanda İHA'ların savaş alanında Rusya tarafından düşürülerek teknolojisinin çalınabileceği endişesi duyuyor.
Grey Eagle'ı üreten General Atomics'in sözcüsü, ABD'nin aldığı karardan şirket daha sonra haberdar edildiğini doğruladı, ancak ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
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