VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
"Bizi HDP dağa gönderdi"
Ukrayna-Rusya savaşı sürerken sarsan istifa!
15 yıl sonra bir ilk
Ukrayna'ya müdahalenin perde arkası deşifre oldu!
Türk diplomasisinin büyük başarısı
Yeni hedef Odessa
İstanbul'da "kar fırtınası" alarmı!
Paris'te Hadise rüzgarı
Tavuğun derisini tüketmeyin!
Soğuk havalar geri geldi: Bu havalarda kalbe dikkat!
Hiperaktivite tespiti için iyi gözlem şart
Pandeminin getirdiği cilt hastalığı: Maskne
Aşırı kilo gebeliğe engel
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Mart
DSÖ uyardı: Yeni varyantlar çıkabilir
Taksim metro istasyonu bugün kapatılacak
Beyaz Saray: Rus petrolüne yasak getirme konusunda henüz karar vermedik
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu
Bakan Dönmez duyurdu! 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Türkiye'de 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek
Pınar Gültekin'in katili Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi
08 Mart 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 10:31:00

Ukrayna'ya müdahalenin perde arkası deşifre oldu!

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Kiev'e yönelik askeri müdahale başlatan Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık ortaya çıktı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in 21 Şubat tarihinde ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıktan üç gün sonra başlattığı Ukrayna askeri müdahalesinin arka planında stratejik bir takım da hesaplar var.

Hürriyet'in haberine göre, İşte öne çıkan 5 başlık.

1- ASKERİ SANAYİ TESİSLERİ

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'daki yönetim değişikliğiyle Moskova'nın kontrolünden çıkan askeri sanayi tesisleri ilk sırada yer alıyor. Başta Dnipro (Sovyet dönemi Dnepropetrovsk) şehrindeki uzay teknolojisi üzerinde çalışan "Yujmaş" fabrikasının kontrolünü geri almayı hedefliyor. Yujmaş, Sovyetler döneminde ABD'nin korkulu rüyası "Şeytan" lakaplı (SS-18) kıtalararası balistik füzenin üretildiği yer. Günümüzde Yujmaş fabrikası ABD'nin "Antares" füzesinin ilk itici kademe motorunu üretiyor. Fabrika ayrıca Avrupa Birliği'nin "Vega" roketinin motorlarını sağlıyor. Yujmaş fabrikasında ayrıca milli Ukrayna roketi "Zenit" imal ediliyor. Rusya'nın yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ikinci önemdeki sanayi bölgesi Harkov şehri. Harkov şehrinde tank fabrikası, uçak fabrikası ve hassas cihaz fabrikaları bulunuyor.

2- TARIM ALANLARI

Ukrayna'nın Zaporojya bölgesi dünyanın en verimli kara toprak arazisine sahip. Ukrayna'daki sadece bu bölge tüm Avrupa'nın tahıl ihtiyacını tek başına önümüzdeki 100 yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde. Zaporojya bölgesinde ayrıca Avrupa'nın en büyük nükleer santralı bulunuyor.

3- SLAV NÜFUSU

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Slav kökenlilerin sayısı her geçen yıl astronomik boyutlarda eriyor. Kafkaslar bölgesiyle Tataristan'daki Müslüman nüfus ise artıyor. 2022 yılı sonuna kadar Rusya nüfusunun 1 milyon azalacağı hesaplandı. Ölüm oranı doğuma kıyasla yüzde 18 daha fazla. Ukrayna'nın Rusya öncülüğündeki "Slav birliğine" dönmesiyle nüfusuna yaklaşık 40 milyon kişi eklemiş olacak. Ancak Rusya'nın müdahalesi, aksine Batı'ya büyük göç başlattı.

4- KÖMÜR MADENLERİ

Rusya'nın Ukrayna'daki dördüncü hedefi ayrılıkçı Donbas bölgesiyle yakından alakalı. Bölge demir çelik sanayinin temel ihtiyacı olan taş kömürü merkezi. Donbas'tan çıkartılan kömür hemen Rusya topraklarında bulunan çelik fabrikalarına ulaştırılıyor.

5- KARADENİZ'İN KONTROLÜ

Putin'in hedeflediği bir diğer stratejik konu Karadeniz'in kuzeyini tamamen kontrole alma. 2014 yılında Kırım'ın ilhakının ardından şimdiki savaşla Mariupol ve Odessa'nın da ele geçirilmesi halinde Karadeniz bölgesinde askeri stratejiyle ticaret yolları kontrolü yeniden Rusya'nın eline geçecek.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
İrem benim şarkımı okuyamaz

İrem benim şarkımı okuyamaz
Final sonrası safari tatili

Final sonrası safari tatili
Midesindeki tüp çıkarıldı

Midesindeki tüp çıkarıldı
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler
İtalyan dizisinde Türk polisi

İtalyan dizisinde Türk polisi
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Ben değil onlar terketti

Ben değil onlar terketti
Sokak çocuğunu oynamak istiyor

Sokak çocuğunu oynamak istiyor
Sorunları hallettik

Sorunları hallettik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER