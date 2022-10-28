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Ukrayna'ya 'Baykar' yatırımı
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28 Ekim 2022 Cuma 21:25:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 21:25:00

Ukrayna'ya 'Baykar' yatırımı

Kaynak: TRT Haber

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Türk savunma sanayii şirketi Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar İngiliz Haber ajansı Reuters'a konuştu. Bayraktar, Ukrayna'da inşa edilecek Bayraktar fabrikasının, savaş şartlarına rağmen, 2 yıl içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Türk savunma şirketi Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın Ukrayna'daki fabrikasının 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı:

"Şu anda mimari tasarım ve detaylı tasarım aşaması tamamlandı. İnşaat ile devam edeceğiz, ancak içinde bulunduğumuz mevcut koşullar nedeniyle elbette iki yıl içinde olabilir, iki yıl içinde bitirmek istiyoruz."

Bayraktar, İngiliz haber ajansı Reutes'a konuştu.

Baykar şirketi, 24 Şubat'ta savaş patlak vermeden önce, Bayraktar TB2'leri Ukrayna'da üretecek tesisin yapımı için harekete geçmişti.

Haluk Bayraktar, Rusya ile süren savaş sebebiyle aksaklık yaşandığını ancak tesisin yapım çalışmalarında ilerleme kat edildiğini söyledi.

Başta Suriye, Libya ve Karabağ olmak üzere birçok çatışma bölgesinde, savaşın gidişatını etkileyen Bayraktar TB2, Baykar'ı küresel ilgi odağı haline getirdi.

Bayraktar SİHA'lar bugüne kadar 24 ülkeye satıldı.

Etiketler : Baykar SİHA Haluk Bayraktar
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