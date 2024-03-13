Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yardım
Kaynak: DHA
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde askeri yardımda bulundu.
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı ve Amerikan halkına teşekkür etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin yardımına ilişkin açıklamasında, "Teşekkür ederim. ABD Başkanı Joe Biden, yönetimi, Kongre ve Amerikan halkına Ukrayna'nın acil topçu, tanksavar silahları ve hava savunma ihtiyaçlarını karşılayan 300 milyon dolarlık askeri yardım paketi için teşekkür ederiz.155mm ve 105mm topçu mühimmatı, Stingerlar, HIMARS mühimmatları, tanksavar sistemleri ve diğer ekipmanlar savaş alanında ve barışçıl şehirlerin ve altyapının korunmasında kritik öneme sahiptir. Her bir mühimmat, Rus işgalcilerin günlük saldırılarına maruz kalan Ukraynalıların hayatını kurtarmaktadır" dedi.
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