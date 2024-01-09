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Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırısı girişimi engellendi
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09 Ocak 2024 Salı 18:33:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 18:33:00

Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırısı girişimi engellendi

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin, Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine İHA'lar ile "terör saldırısı" düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin engellendiği ve 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı İHA saldırısı engellendi Ukrayna-Rusya çatışması
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