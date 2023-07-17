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Kırım köprüsünde acil durum: Araç trafiğine kapatıldı
17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:25:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:25:00

Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü vurduğu iddia edildi: Araç trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım köprüsünü vurduğu iddia edildi. Köprü araç trafiğine kapatıldı.

Kırım köprüsünün "acil durum" nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, "Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Köprüde Kasım 2022'de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Kırım köprüsü Rusya Sergey Aksenov
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